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Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Fiyatı (HLSCOPE)

Listelenmedi

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Canlı Fiyat Grafiği

$1.194,13
$1.194,13$1.194,13
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Fiyatı

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), şu anda 1.194,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,58M USD piyasa değerine sahiptir. HLSCOPE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,00
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund 24 saatlik fiyat değişimi
8,02K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ -0,095775689512.
Son 30 gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ +6,3284113480.
Son 60 gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ +21,9610060040.
Son 90 gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ +27,9919265127875.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,095775689512-%0,00
30 Gün$ +6,3284113480+%0,53
60 Gün$ +21,9610060040+%1,84
90 Gün$ +27,9919265127875+%2,40

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Fiyat Analizi

En güncel Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.193,26
$ 1.193,26$ 1.193,26

$ 1.194,74
$ 1.194,74$ 1.194,74

$ 1.197,6
$ 1.197,6$ 1.197,6

+%0,00

-%0,00

+%0,11

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,58M
$ 9,58M$ 9,58M

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8,02K
8,02K 8,02K

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Nedir?

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

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Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Token Ekonomisi

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HLSCOPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HLSCOPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HLSCOPE / VND
31.423.530,95
1 HLSCOPE / AUD
A$1.838,9602
1 HLSCOPE / GBP
895,5975
1 HLSCOPE / EUR
1.026,9518
1 HLSCOPE / USD
$1.194,13
1 HLSCOPE / MYR
RM5.051,1699
1 HLSCOPE / TRY
48.565,2671
1 HLSCOPE / JPY
¥175.537,11
1 HLSCOPE / ARS
ARS$1.629.091,8525
1 HLSCOPE / RUB
95.219,9262
1 HLSCOPE / INR
104.629,6706
1 HLSCOPE / IDR
Rp19.575.898,5072
1 HLSCOPE / KRW
1.651.625,0856
1 HLSCOPE / PHP
68.399,7664
1 HLSCOPE / EGP
￡E.57.843,6572
1 HLSCOPE / BRL
R$6.651,3041
1 HLSCOPE / CAD
C$1.635,9581
1 HLSCOPE / BDT
145.421,1514
1 HLSCOPE / NGN
1.817.549,4491
1 HLSCOPE / UAH
49.819,1036
1 HLSCOPE / VES
Bs146.877,99
1 HLSCOPE / CLP
$1.147.558,93
1 HLSCOPE / PKR
Rs338.464,2072
1 HLSCOPE / KZT
644.770,4935
1 HLSCOPE / THB
฿38.701,7533
1 HLSCOPE / TWD
NT$35.608,9566
1 HLSCOPE / AED
د.إ4.382,4571
1 HLSCOPE / CHF
Fr955,304
1 HLSCOPE / HKD
HK$9.361,9792
1 HLSCOPE / MAD
.د.م10.818,8178
1 HLSCOPE / MXN
$22.461,5853
1 HLSCOPE / PLN
4.406,3397
1 HLSCOPE / RON
лв5.230,2894
1 HLSCOPE / SEK
kr11.523,3545
1 HLSCOPE / BGN
лв2.018,0797
1 HLSCOPE / HUF
Ft410.494,1288
1 HLSCOPE / CZK
25.327,4973
1 HLSCOPE / KWD
د.ك364,20965
1 HLSCOPE / ILS
4.060,042