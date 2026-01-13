Bugünkü Harambe AI Fiyatı

Bugünkü Harambe AI (HARAMBEAI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,96 değişim gösterdi. Mevcut HARAMBEAI / USD dönüşüm oranı HARAMBEAI başına $ 0 şeklindedir.

Harambe AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 355.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 401,01M HARAMBEAI şeklindedir. Son 24 saat içinde HARAMBEAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,17 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARAMBEAI, son bir saatte -%0,53 ve son 7 günde -%23,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Harambe AI (HARAMBEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 355,81K$ 355,81K $ 355,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 519,92K$ 519,92K $ 519,92K Dolaşım Arzı 401,01M 401,01M 401,01M Toplam Arz 585.983.800,0 585.983.800,0 585.983.800,0

Şu anki Harambe AI piyasa değeri $ 355,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARAMBEAI arzı 401,01M olup, toplam arzı 585983800.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 519,92K.