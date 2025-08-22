HAT Solana (HAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001794 $ 0,00001794 $ 0,00001794 24 sa Düşük $ 0,00001826 $ 0,00001826 $ 0,00001826 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001794$ 0,00001794 $ 0,00001794 24 sa Yüksek $ 0,00001826$ 0,00001826 $ 0,00001826 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00097028$ 0,00097028 $ 0,00097028 En Düşük Fiyat $ 0,00001316$ 0,00001316 $ 0,00001316 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,09

HAT Solana (HAT) canlı fiyatı $0,00001804. HAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001794 ve en yüksek $ 0,00001826 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00097028, en düşük fiyatı ise $ 0,00001316 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -%8,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HAT Solana (HAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,02K$ 18,02K $ 18,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,02K$ 18,02K $ 18,02K Dolaşım Arzı 998,80M 998,80M 998,80M Toplam Arz 998.804.712,02 998.804.712,02 998.804.712,02

Şu anki HAT Solana piyasa değeri $ 18,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAT arzı 998,80M olup, toplam arzı 998804712.02. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,02K.