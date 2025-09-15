HAY Hakkında Daha Fazla Bilgi

HAY Fiyat Bilgileri

HAY Whitepaper

HAY Resmi Websitesi

HAY Token Ekonomisi

HAY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Haystack Logosu

Haystack Fiyatı (HAY)

Listelenmedi

1 HAY / USD Canlı Fiyatı:

$0,04999435
$0,04999435$0,04999435
-%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Haystack (HAY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:56:13 (UTC+8)

Haystack (HAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04919516
$ 0,04919516$ 0,04919516
24 sa Düşük
$ 0,056328
$ 0,056328$ 0,056328
24 sa Yüksek

$ 0,04919516
$ 0,04919516$ 0,04919516

$ 0,056328
$ 0,056328$ 0,056328

$ 0,056328
$ 0,056328$ 0,056328

$ 0,04749255
$ 0,04749255$ 0,04749255

+%0,20

-%2,03

--

--

Haystack (HAY) canlı fiyatı $0,04999435. HAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04919516 ve en yüksek $ 0,056328 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,056328, en düşük fiyatı ise $ 0,04749255 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAY son bir saatte +%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Haystack (HAY) Piyasa Bilgileri

$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M

--
----

$ 5,00M
$ 5,00M$ 5,00M

27,38M
27,38M 27,38M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Haystack piyasa değeri $ 1,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAY arzı 27,38M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,00M.

Haystack (HAY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Haystack / USD fiyat değişimi, $ -0,00103977367159862.
Son 30 gün içerisinde, Haystack / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Haystack / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Haystack / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00103977367159862-%2,03
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Haystack (HAY) Nedir?

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody. Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Haystack (HAY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Haystack Fiyat Tahmini (USD)

Haystack (HAY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Haystack (HAY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Haystack için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Haystack fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Haystack (HAY) Token Ekonomisi

Haystack (HAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Haystack (HAY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Haystack (HAY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HAY fiyatı, 0,04999435 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HAY / USD güncel fiyatı nedir?
HAY / USD güncel fiyatı $ 0,04999435. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Haystack varlığının piyasa değeri nedir?
HAY piyasa değeri $ 1,37M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HAY arzı nedir?
Dolaşımdaki HAY arzı, 27,38M USD.
HAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HAY, ATH fiyatı olan 0,056328 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HAY fiyatı (ATL) nedir?
HAY, ATL fiyatı olan 0,04749255 USD değerine düştü.
HAY işlem hacmi nedir?
HAY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HAY bu yıl daha da yükselir mi?
HAY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HAY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:56:13 (UTC+8)

Haystack (HAY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
09-13 20:25:52Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
09-13 19:50:31Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
09-13 19:19:57Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
09-13 14:20:13Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.