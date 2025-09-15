Haystack (HAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04919516 $ 0,04919516 $ 0,04919516 24 sa Düşük $ 0,056328 $ 0,056328 $ 0,056328 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04919516$ 0,04919516 $ 0,04919516 24 sa Yüksek $ 0,056328$ 0,056328 $ 0,056328 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,056328$ 0,056328 $ 0,056328 En Düşük Fiyat $ 0,04749255$ 0,04749255 $ 0,04749255 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,03 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Haystack (HAY) canlı fiyatı $0,04999435. HAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04919516 ve en yüksek $ 0,056328 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,056328, en düşük fiyatı ise $ 0,04749255 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAY son bir saatte +%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Haystack (HAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,00M$ 5,00M $ 5,00M Dolaşım Arzı 27,38M 27,38M 27,38M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Haystack piyasa değeri $ 1,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAY arzı 27,38M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,00M.