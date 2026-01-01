Bugünkü HeadStarter Fiyatı

Bugünkü HeadStarter (HST) fiyatı $ 0,00205775 olup, son 24 saatte % 9,37 değişim gösterdi. Mevcut HST / USD dönüşüm oranı HST başına $ 0,00205775 şeklindedir.

HeadStarter, şu anda piyasa değeri açısından $ 389.869 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 188,39M HST şeklindedir. Son 24 saat içinde HST, $ 0,00204323 (en düşük) ile $ 0,00232785 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,060406 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00204323 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HST, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde -%22,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HeadStarter (HST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 389,87K$ 389,87K $ 389,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,17M$ 5,17M $ 5,17M Dolaşım Arzı 188,39M 188,39M 188,39M Toplam Arz 2.500.000.000,0 2.500.000.000,0 2.500.000.000,0

