Hedera Swiss Franc Logosu

Hedera Swiss Franc Fiyatı (HCHF)

Listelenmedi

Hedera Swiss Franc (HCHF) Canlı Fiyat Grafiği

$1,26
$1,26$1,26
+%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Hedera Swiss Franc (HCHF) Fiyatı

Hedera Swiss Franc (HCHF), şu anda 1,26 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HCHF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hedera Swiss Franc Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,71
Hedera Swiss Franc 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HCHF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HCHF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hedera Swiss Franc (HCHF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hedera Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,04501917.
Son 30 gün içerisinde, Hedera Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,0516639060.
Son 60 gün içerisinde, Hedera Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,0923287680.
Son 90 gün içerisinde, Hedera Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,0659749745338494.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04501917+%3,71
30 Gün$ +0,0516639060+%4,10
60 Gün$ +0,0923287680+%7,33
90 Gün$ +0,0659749745338494+%5,53

Hedera Swiss Franc (HCHF) Fiyat Analizi

En güncel Hedera Swiss Franc fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,21
$ 1,21$ 1,21

$ 1,28
$ 1,28$ 1,28

$ 1,51
$ 1,51$ 1,51

-%0,18

+%3,71

+%3,29

Hedera Swiss Franc (HCHF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Hedera Swiss Franc (HCHF) Nedir?

HLiquity is a decentralized borrowing protocol were loans are paid out in HCHF, a stablecoin pegged to the Swiss Franc (CHF)

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Hedera Swiss Franc (HCHF) Token Ekonomisi

Hedera Swiss Franc (HCHF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HCHF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HCHF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HCHF / VND
33.156,9
1 HCHF / AUD
A$1,9278
1 HCHF / GBP
0,9324
1 HCHF / EUR
1,071
1 HCHF / USD
$1,26
1 HCHF / MYR
RM5,3424
1 HCHF / TRY
51,2568
1 HCHF / JPY
¥185,22
1 HCHF / ARS
ARS$1.671,075
1 HCHF / RUB
100,0566
1 HCHF / INR
110,5524
1 HCHF / IDR
Rp20.655,7344
1 HCHF / KRW
1.752,4332
1 HCHF / PHP
71,9208
1 HCHF / EGP
￡E.61,1478
1 HCHF / BRL
R$6,8292
1 HCHF / CAD
C$1,7262
1 HCHF / BDT
153,279
1 HCHF / NGN
1.929,5514
1 HCHF / UAH
52,2774
1 HCHF / VES
Bs161,28
1 HCHF / CLP
$1.220,94
1 HCHF / PKR
Rs357,336
1 HCHF / KZT
679,6062
1 HCHF / THB
฿40,7736
1 HCHF / TWD
NT$37,6362
1 HCHF / AED
د.إ4,6242
1 HCHF / CHF
Fr1,008
1 HCHF / HKD
HK$9,8784
1 HCHF / MAD
.د.م11,403
1 HCHF / MXN
$23,4612
1 HCHF / PLN
4,599
1 HCHF / RON
лв5,481
1 HCHF / SEK
kr12,0834
1 HCHF / BGN
лв2,1042
1 HCHF / HUF
Ft428,715
1 HCHF / CZK
26,4348
1 HCHF / KWD
د.ك0,3843
1 HCHF / ILS
4,3218