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Helius Staked SOL Fiyatı (HSOL)

Listelenmedi

Helius Staked SOL (HSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$187,96
$187,96$187,96
+%3,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Helius Staked SOL (HSOL) Fiyatı

Helius Staked SOL (HSOL), şu anda 187,96 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Helius Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,07
Helius Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Helius Staked SOL (HSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Helius Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +5,59.
Son 30 gün içerisinde, Helius Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +28,6305746920.
Son 60 gün içerisinde, Helius Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +34,9082883240.
Son 90 gün içerisinde, Helius Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +25,29569892493026.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +5,59+%3,07
30 Gün$ +28,6305746920+%15,23
60 Gün$ +34,9082883240+%18,57
90 Gün$ +25,29569892493026+%15,55

Helius Staked SOL (HSOL) Fiyat Analizi

En güncel Helius Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 179,22
$ 179,22$ 179,22

$ 188,18
$ 188,18$ 188,18

$ 289,34
$ 289,34$ 289,34

-%0,08

+%3,07

-%7,50

Helius Staked SOL (HSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Helius Staked SOL (HSOL) Nedir?

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Helius Staked SOL (HSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Helius Staked SOL (HSOL) Token Ekonomisi

Helius Staked SOL (HSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HSOL / VND
4.946.167,4
1 HSOL / AUD
A$289,4584
1 HSOL / GBP
140,97
1 HSOL / EUR
161,6456
1 HSOL / USD
$187,96
1 HSOL / MYR
RM795,0708
1 HSOL / TRY
7.642,4536
1 HSOL / JPY
¥27.630,12
1 HSOL / ARS
ARS$255.033,526
1 HSOL / RUB
14.989,81
1 HSOL / INR
16.519,8044
1 HSOL / IDR
Rp3.081.310,9824
1 HSOL / KRW
260.332,1184
1 HSOL / PHP
10.777,6264
1 HSOL / EGP
￡E.9.106,662
1 HSOL / BRL
R$1.031,9004
1 HSOL / CAD
C$257,5052
1 HSOL / BDT
22.889,7688
1 HSOL / NGN
286.088,2772
1 HSOL / UAH
7.841,6912
1 HSOL / VES
Bs23.682,96
1 HSOL / CLP
$181.569,36
1 HSOL / PKR
Rs53.215,2352
1 HSOL / KZT
101.489,002
1 HSOL / THB
฿6.072,9876
1 HSOL / TWD
NT$5.620,004
1 HSOL / AED
د.إ689,8132
1 HSOL / CHF
Fr150,368
1 HSOL / HKD
HK$1.473,6064
1 HSOL / MAD
.د.م1.702,9176
1 HSOL / MXN
$3.548,6848
1 HSOL / PLN
693,5724
1 HSOL / RON
лв823,2648
1 HSOL / SEK
kr1.813,814
1 HSOL / BGN
лв315,7728
1 HSOL / HUF
Ft64.789,812
1 HSOL / CZK
3.992,2704
1 HSOL / KWD
د.ك57,3278
1 HSOL / ILS
640,9436