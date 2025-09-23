HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00116958 $ 0,00116958 $ 0,00116958 24 sa Düşük $ 0,00896552 $ 0,00896552 $ 0,00896552 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00116958$ 0,00116958 $ 0,00116958 24 sa Yüksek $ 0,00896552$ 0,00896552 $ 0,00896552 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00896552$ 0,00896552 $ 0,00896552 En Düşük Fiyat $ 0,00116958$ 0,00116958 $ 0,00116958 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%13,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%131,75 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) canlı fiyatı $0,00304418. CANCER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00116958 ve en yüksek $ 0,00896552 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CANCER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00896552, en düşük fiyatı ise $ 0,00116958 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CANCER son bir saatte -%13,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%131,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,06M$ 3,06M $ 3,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,06M$ 3,06M $ 3,06M Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.966.089,248206 999.966.089,248206 999.966.089,248206

Şu anki HELP ME BEAT CANCER piyasa değeri $ 3,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANCER arzı 999,97M olup, toplam arzı 999966089.248206. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,06M.