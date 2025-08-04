Henlo Kart Fiyatı (KART)
Henlo Kart (KART), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 548,03K USD piyasa değerine sahiptir. KART / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KART / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KART fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Henlo Kart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Henlo Kart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Henlo Kart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Henlo Kart / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,13
|30 Gün
|$ 0
|-%10,69
|60 Gün
|$ 0
|-%65,19
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Henlo Kart fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,25
-%1,13
-%7,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Henlo Kart (KART) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KART tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KART / VND
₫--
|1 KART / AUD
A$--
|1 KART / GBP
￡--
|1 KART / EUR
€--
|1 KART / USD
$--
|1 KART / MYR
RM--
|1 KART / TRY
₺--
|1 KART / JPY
¥--
|1 KART / ARS
ARS$--
|1 KART / RUB
₽--
|1 KART / INR
₹--
|1 KART / IDR
Rp--
|1 KART / KRW
₩--
|1 KART / PHP
₱--
|1 KART / EGP
￡E.--
|1 KART / BRL
R$--
|1 KART / CAD
C$--
|1 KART / BDT
৳--
|1 KART / NGN
₦--
|1 KART / UAH
₴--
|1 KART / VES
Bs--
|1 KART / CLP
$--
|1 KART / PKR
Rs--
|1 KART / KZT
₸--
|1 KART / THB
฿--
|1 KART / TWD
NT$--
|1 KART / AED
د.إ--
|1 KART / CHF
Fr--
|1 KART / HKD
HK$--
|1 KART / MAD
.د.م--
|1 KART / MXN
$--
|1 KART / PLN
zł--
|1 KART / RON
лв--
|1 KART / SEK
kr--
|1 KART / BGN
лв--
|1 KART / HUF
Ft--
|1 KART / CZK
Kč--
|1 KART / KWD
د.ك--
|1 KART / ILS
₪--