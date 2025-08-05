Herity Network Fiyatı (HER)
Herity Network (HER), şu anda 0.00249804 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 118.54K USD piyasa değerine sahiptir. HER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki HER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Herity Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Herity Network / USD fiyat değişimi, $ +0.0001491197.
Son 60 gün içerisinde, Herity Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0001885578.
Son 90 gün içerisinde, Herity Network / USD fiyat değişimi, $ -0.000229435394688166.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.30%
|30 Gün
|$ +0.0001491197
|+5.97%
|60 Gün
|$ -0.0001885578
|-7.54%
|90 Gün
|$ -0.000229435394688166
|-8.41%
En güncel Herity Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.22%
+1.30%
-9.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Herity Network (HER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HER / VND
₫65.7359226
|1 HER / AUD
A$0.0038469816
|1 HER / GBP
￡0.00187353
|1 HER / EUR
€0.0021483144
|1 HER / USD
$0.00249804
|1 HER / MYR
RM0.0105667092
|1 HER / TRY
₺0.1015203456
|1 HER / JPY
¥0.36721188
|1 HER / ARS
ARS$3.3986833416
|1 HER / RUB
₽0.1993935528
|1 HER / INR
₹0.2196026964
|1 HER / IDR
Rp40.9514688576
|1 HER / KRW
₩3.4598853216
|1 HER / PHP
₱0.1432126332
|1 HER / EGP
￡E.0.1210050576
|1 HER / BRL
R$0.0137891808
|1 HER / CAD
C$0.0034223148
|1 HER / BDT
৳0.3042113112
|1 HER / NGN
₦3.8079871956
|1 HER / UAH
₴0.1042182288
|1 HER / VES
Bs0.31475304
|1 HER / CLP
$2.41310664
|1 HER / PKR
Rs0.7062458688
|1 HER / KZT
₸1.348816698
|1 HER / THB
฿0.0808865352
|1 HER / TWD
NT$0.0746414352
|1 HER / AED
د.إ0.0091678068
|1 HER / CHF
Fr0.001998432
|1 HER / HKD
HK$0.019609614
|1 HER / MAD
.د.م0.0226572228
|1 HER / MXN
$0.0472629168
|1 HER / PLN
zł0.0092177676
|1 HER / RON
лв0.0109414152
|1 HER / SEK
kr0.0241560468
|1 HER / BGN
лв0.0041967072
|1 HER / HUF
Ft0.8622734472
|1 HER / CZK
Kč0.05308335
|1 HER / KWD
د.ك0.0007619022
|1 HER / ILS
₪0.0085183164