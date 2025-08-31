HERMES (HERMES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,14475 $ 0,14475 $ 0,14475 24 sa Düşük $ 0,150618 $ 0,150618 $ 0,150618 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,14475$ 0,14475 $ 0,14475 24 sa Yüksek $ 0,150618$ 0,150618 $ 0,150618 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,18065$ 0,18065 $ 0,18065 En Düşük Fiyat $ 0,142506$ 0,142506 $ 0,142506 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

HERMES (HERMES) canlı fiyatı $0,149343. HERMES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,14475 ve en yüksek $ 0,150618 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HERMES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,18065, en düşük fiyatı ise $ 0,142506 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HERMES son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HERMES (HERMES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,14M$ 3,14M $ 3,14M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki HERMES piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HERMES arzı 0,00 olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,14M.