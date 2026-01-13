Bugünkü HeroPanda Fiyatı

Bugünkü HeroPanda (HPDA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,31 değişim gösterdi. Mevcut HPDA / USD dönüşüm oranı HPDA başına $ 0 şeklindedir.

HeroPanda, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.211 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 982,69M HPDA şeklindedir. Son 24 saat içinde HPDA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HPDA, son bir saatte +%1,67 ve son 7 günde -%17,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HeroPanda (HPDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,21K$ 22,21K $ 22,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,21K$ 22,21K $ 22,21K Dolaşım Arzı 982,69M 982,69M 982,69M Toplam Arz 982.693.357,326 982.693.357,326 982.693.357,326

Şu anki HeroPanda piyasa değeri $ 22,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HPDA arzı 982,69M olup, toplam arzı 982693357.326. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,21K.