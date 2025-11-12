Bugünkü HEXAR AI Fiyatı

Bugünkü HEXAR AI (HEXAR) fiyatı $ 0,00102159 olup, son 24 saatte % 17,03 değişim gösterdi. Mevcut HEXAR / USD dönüşüm oranı HEXAR başına $ 0,00102159 şeklindedir.

HEXAR AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 549.076 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 537,00M HEXAR şeklindedir. Son 24 saat içinde HEXAR, $ 0,00101973 (en düşük) ile $ 0,00145104 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00187126 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HEXAR, son bir saatte -%0,95 ve son 7 günde +%44,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HEXAR AI (HEXAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 549,08K$ 549,08K $ 549,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Dolaşım Arzı 537,00M 537,00M 537,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki HEXAR AI piyasa değeri $ 549,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HEXAR arzı 537,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,02M.