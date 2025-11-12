Bugünkü hi Dollar Fiyatı

Bugünkü hi Dollar (HI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,49 değişim gösterdi. Mevcut HI / USD dönüşüm oranı HI başına -- şeklindedir.

hi Dollar, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.425.792 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 65,86B HI şeklindedir. Son 24 saat içinde HI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,57 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HI, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

hi Dollar (HI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,43M$ 3,43M $ 3,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,20M$ 5,20M $ 5,20M Dolaşım Arzı 65,86B 65,86B 65,86B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

