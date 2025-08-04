Hipo Governance Token (HPO) Nedir?

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

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Hipo Governance Token (HPO) Kaynağı Resmi Websitesi

Hipo Governance Token (HPO) Token Ekonomisi

Hipo Governance Token (HPO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HPO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!