Bugünkü Hive AI Fiyatı

Bugünkü Hive AI (BUZZ) fiyatı $ 0,00118248 olup, son 24 saatte % 0,36 değişim gösterdi. Mevcut BUZZ / USD dönüşüm oranı BUZZ başına $ 0,00118248 şeklindedir.

Hive AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.188.920 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,84M BUZZ şeklindedir. Son 24 saat içinde BUZZ, $ 0,00116219 (en düşük) ile $ 0,00122021 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,185533 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00107491 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUZZ, son bir saatte +%0,85 ve son 7 günde -%1,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hive AI (BUZZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.843.989,936531 999.843.989,936531 999.843.989,936531

Şu anki Hive AI piyasa değeri $ 1,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUZZ arzı 999,84M olup, toplam arzı 999843989.936531. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,19M.