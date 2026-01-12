Bugünkü The9bit Fiyatı

Bugünkü The9bit (9BIT) fiyatı $ 0,01509 olup, son 24 saatte % 4,31 değişim gösterdi. Mevcut 9BIT / USD dönüşüm oranı 9BIT başına $ 0,01509 şeklindedir.

The9bit, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 9BIT şeklindedir. Son 24 saat içinde 9BIT, $ 0,014884 (en düşük) ile $ 0,016092 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 9BIT, son bir saatte -%0,47 ve son 7 günde +%77,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,15M seviyesine ulaştı.

The9bit (9BIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,15M$ 8,15M $ 8,15M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,90M$ 150,90M $ 150,90M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki The9bit piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,15M. Dolaşımdaki 9BIT arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 150,90M.