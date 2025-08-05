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Hive Game Token Fiyatı (HGT)

Listelenmedi

Hive Game Token (HGT) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hive Game Token (HGT) Fiyatı

Hive Game Token (HGT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 60,72K USD piyasa değerine sahiptir. HGT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hive Game Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,35
Hive Game Token 24 saatlik fiyat değişimi
2,51B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hive Game Token (HGT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hive Game Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hive Game Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hive Game Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hive Game Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,35
30 Gün$ 0-%5,57
60 Gün$ 0-%35,35
90 Gün$ 0--

Hive Game Token (HGT) Fiyat Analizi

En güncel Hive Game Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02427213
$ 0,02427213$ 0,02427213

-%0,62

+%0,35

+%0,49

Hive Game Token (HGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 60,72K
$ 60,72K$ 60,72K

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2,51B
2,51B 2,51B

Hive Game Token (HGT) Nedir?

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

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Hive Game Token (HGT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hive Game Token (HGT) Token Ekonomisi

Hive Game Token (HGT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HGT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HGT / VND
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1 HGT / AUD
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1 HGT / GBP
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1 HGT / BRL
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1 HGT / CAD
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1 HGT / BDT
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1 HGT / NGN
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1 HGT / UAH
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1 HGT / VES
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1 HGT / CLP
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1 HGT / PKR
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1 HGT / KZT
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1 HGT / TWD
NT$--
1 HGT / AED
د.إ--
1 HGT / CHF
Fr--
1 HGT / HKD
HK$--
1 HGT / MAD
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1 HGT / MXN
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1 HGT / PLN
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1 HGT / RON
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1 HGT / SEK
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1 HGT / HUF
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1 HGT / CZK
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1 HGT / KWD
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1 HGT / ILS
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