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HOKK Finance Fiyatı (HOKK)

Listelenmedi

HOKK Finance (HOKK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00017153
$0,00017153$0,00017153
+%5,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü HOKK Finance (HOKK) Fiyatı

HOKK Finance (HOKK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 492,11K USD piyasa değerine sahiptir. HOKK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

HOKK Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,32
HOKK Finance 24 saatlik fiyat değişimi
2,87B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında HOKK Finance (HOKK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, HOKK Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HOKK Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HOKK Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HOKK Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,32
30 Gün$ 0+%1,15
60 Gün$ 0-%2,48
90 Gün$ 0--

HOKK Finance (HOKK) Fiyat Analizi

En güncel HOKK Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03575312
$ 0,03575312$ 0,03575312

+%2,79

+%5,32

-%14,69

HOKK Finance (HOKK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 492,11K
$ 492,11K$ 492,11K

--
----

2,87B
2,87B 2,87B

HOKK Finance (HOKK) Nedir?

$HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information.

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HOKK Finance (HOKK) Kaynağı

Resmi Websitesi

HOKK Finance (HOKK) Token Ekonomisi

HOKK Finance (HOKK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HOKK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HOKK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOKK / VND
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1 HOKK / AUD
A$--
1 HOKK / GBP
--
1 HOKK / EUR
--
1 HOKK / USD
$--
1 HOKK / MYR
RM--
1 HOKK / TRY
--
1 HOKK / JPY
¥--
1 HOKK / ARS
ARS$--
1 HOKK / RUB
--
1 HOKK / INR
--
1 HOKK / IDR
Rp--
1 HOKK / KRW
--
1 HOKK / PHP
--
1 HOKK / EGP
￡E.--
1 HOKK / BRL
R$--
1 HOKK / CAD
C$--
1 HOKK / BDT
--
1 HOKK / NGN
--
1 HOKK / UAH
--
1 HOKK / VES
Bs--
1 HOKK / CLP
$--
1 HOKK / PKR
Rs--
1 HOKK / KZT
--
1 HOKK / THB
฿--
1 HOKK / TWD
NT$--
1 HOKK / AED
د.إ--
1 HOKK / CHF
Fr--
1 HOKK / HKD
HK$--
1 HOKK / MAD
.د.م--
1 HOKK / MXN
$--
1 HOKK / PLN
--
1 HOKK / RON
лв--
1 HOKK / SEK
kr--
1 HOKK / BGN
лв--
1 HOKK / HUF
Ft--
1 HOKK / CZK
--
1 HOKK / KWD
د.ك--
1 HOKK / ILS
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