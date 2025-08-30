Holdcoin (HOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00411566$ 0,00411566 $ 0,00411566 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%22,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%46,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%46,84

Holdcoin (HOLD) canlı fiyatı --. HOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00411566, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOLD son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,26 ve son 7 günde -%46,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Holdcoin (HOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 244,76K$ 244,76K $ 244,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 244,76K$ 244,76K $ 244,76K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Holdcoin piyasa değeri $ 244,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLD arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 244,76K.