holoride Fiyatı (RIDE)
Bugünkü holoride (RIDE) fiyatı $ 0,00064167 olup, son 24 saatte % 25,52 değişim gösterdi. Mevcut RIDE / USD dönüşüm oranı RIDE başına $ 0,00064167 şeklindedir.
holoride, şu anda piyasa değeri açısından $ 568.669 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 879,90M RIDE şeklindedir. Son 24 saat içinde RIDE, $ 0,00048764 (en düşük) ile $ 0,00076439 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00030615 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, RIDE, son bir saatte -%3,66 ve son 7 günde +%32,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki holoride piyasa değeri $ 568,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RIDE arzı 879,90M olup, toplam arzı 999794371.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 646,16K.
Gün içerisinde, holoride / USD fiyat değişimi, $ +0,00013045.
Son 30 gün içerisinde, holoride / USD fiyat değişimi, $ +0,0002330477.
Son 60 gün içerisinde, holoride / USD fiyat değişimi, $ -0,0001691431.
Son 90 gün içerisinde, holoride / USD fiyat değişimi, $ -0,0001594185780496817.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00013045
|+%25,52
|30 Gün
|$ +0,0002330477
|+%36,32
|60 Gün
|$ -0,0001691431
|-%26,35
|90 Gün
|$ -0,0001594185780496817
|-%19,90
2040 yılında holoride fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
