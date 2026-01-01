Bugünkü holoride Fiyatı

Bugünkü holoride (RIDE) fiyatı $ 0,00064167 olup, son 24 saatte % 25,52 değişim gösterdi. Mevcut RIDE / USD dönüşüm oranı RIDE başına $ 0,00064167 şeklindedir.

holoride, şu anda piyasa değeri açısından $ 568.669 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 879,90M RIDE şeklindedir. Son 24 saat içinde RIDE, $ 0,00048764 (en düşük) ile $ 0,00076439 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00030615 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIDE, son bir saatte -%3,66 ve son 7 günde +%32,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

holoride (RIDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 568,67K$ 568,67K $ 568,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 646,16K$ 646,16K $ 646,16K Dolaşım Arzı 879,90M 879,90M 879,90M Toplam Arz 999.794.371,0 999.794.371,0 999.794.371,0

