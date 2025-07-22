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Holy Coin Fiyatı (HOLY)

Holy Coin (HOLY) Canlı Fiyat Grafiği

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+%25,501D
USD

Bugünkü Holy Coin (HOLY) Fiyatı

Holy Coin (HOLY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HOLY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Holy Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%25,56
Holy Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Holy Coin (HOLY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Holy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Holy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Holy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Holy Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%25,56
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Holy Coin (HOLY) Fiyat Analizi

En güncel Holy Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%15,33

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Holy Coin (HOLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Holy Coin (HOLY) Nedir?

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟 --- CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

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Holy Coin (HOLY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Holy Coin (HOLY) Token Ekonomisi

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HOLY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOLY / VND
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1 HOLY / AUD
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1 HOLY / GBP
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1 HOLY / UAH
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1 HOLY / VES
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1 HOLY / CLP
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1 HOLY / PKR
Rs--
1 HOLY / KZT
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1 HOLY / THB
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1 HOLY / AED
د.إ--
1 HOLY / CHF
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1 HOLY / HKD
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1 HOLY / MAD
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1 HOLY / PLN
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1 HOLY / RON
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1 HOLY / SEK
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1 HOLY / BGN
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1 HOLY / HUF
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1 HOLY / CZK
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1 HOLY / KWD
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