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Honeywell xStock Fiyatı (HONX)

Honeywell xStock (HONX) Canlı Fiyat Grafiği

$221,96
$221,96$221,96
-%1,301D
USD

Bugünkü Honeywell xStock (HONX) Fiyatı

Honeywell xStock (HONX), şu anda 221,95 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,00K USD piyasa değerine sahiptir. HONX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Honeywell xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,31
Honeywell xStock 24 saatlik fiyat değişimi
153,52 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Honeywell xStock (HONX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Honeywell xStock / USD fiyat değişimi, $ -2,9527997530574.
Son 30 gün içerisinde, Honeywell xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Honeywell xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Honeywell xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2,9527997530574-%1,31
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Honeywell xStock (HONX) Fiyat Analizi

En güncel Honeywell xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 221,26
$ 221,26$ 221,26

$ 226,54
$ 226,54$ 226,54

$ 226,54
$ 226,54$ 226,54

+%0,21

-%1,31

--

Honeywell xStock (HONX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34,00K
$ 34,00K$ 34,00K

--
----

153,52
153,52 153,52

Honeywell xStock (HONX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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Honeywell xStock (HONX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Honeywell xStock (HONX) Token Ekonomisi

Honeywell xStock (HONX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HONX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HONX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HONX / VND
5.840.614,25
1 HONX / AUD
A$339,5835
1 HONX / GBP
164,243
1 HONX / EUR
190,877
1 HONX / USD
$221,95
1 HONX / MYR
RM938,8485
1 HONX / TRY
9.004,5115
1 HONX / JPY
¥32.848,6
1 HONX / ARS
ARS$286.754,961
1 HONX / RUB
17.920,243
1 HONX / INR
19.325,1865
1 HONX / IDR
Rp3.638.524,008
1 HONX / KRW
306.559,5595
1 HONX / PHP
12.688,8815
1 HONX / EGP
￡E.10.795,648
1 HONX / BRL
R$1.236,2615
1 HONX / CAD
C$304,0715
1 HONX / BDT
27.293,1915
1 HONX / NGN
339.372,6475
1 HONX / UAH
9.286,388
1 HONX / VES
Bs27.077,9
1 HONX / CLP
$213.072
1 HONX / PKR
Rs62.838,484
1 HONX / KZT
120.689,7515
1 HONX / THB
฿7.186,741
1 HONX / TWD
NT$6.589,6955
1 HONX / AED
د.إ814,5565
1 HONX / CHF
Fr177,56
1 HONX / HKD
HK$1.740,088
1 HONX / MAD
.د.م2.015,306
1 HONX / MXN
$4.157,1235
1 HONX / PLN
818,9955
1 HONX / RON
лв972,141
1 HONX / SEK
kr2.137,3785
1 HONX / BGN
лв375,0955
1 HONX / HUF
Ft76.719,237
1 HONX / CZK
4.716,4375
1 HONX / KWD
د.ك67,69475
1 HONX / ILS
745,752