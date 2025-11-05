HONO Protocol (HONO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 69,97 $ 69,97 $ 69,97 24 sa Düşük $ 74,09 $ 74,09 $ 74,09 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 69,97$ 69,97 $ 69,97 24 sa Yüksek $ 74,09$ 74,09 $ 74,09 Tüm Zamanların En Yükseği $ 80,28$ 80,28 $ 80,28 En Düşük Fiyat $ 69,97$ 69,97 $ 69,97 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,84

HONO Protocol (HONO) canlı fiyatı $70,33. HONO, son 24 saat içinde en düşük $ 69,97 ve en yüksek $ 74,09 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HONO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 80,28, en düşük fiyatı ise $ 69,97 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HONO son bir saatte -%0,54 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,62 ve son 7 günde -%7,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HONO Protocol (HONO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 119,41K$ 119,41K $ 119,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 119,41K$ 119,41K $ 119,41K Dolaşım Arzı 1,69K 1,69K 1,69K Toplam Arz 1.687,756781560976 1.687,756781560976 1.687,756781560976

Şu anki HONO Protocol piyasa değeri $ 119,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HONO arzı 1,69K olup, toplam arzı 1687.756781560976. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 119,41K.