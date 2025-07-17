HOODOG (HOODOG) Nedir?

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive. By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

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HOODOG (HOODOG) Kaynağı Resmi Websitesi

HOODOG (HOODOG) Token Ekonomisi

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