Bugünkü hope Fiyatı

Bugünkü hope (HOPE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,36 değişim gösterdi. Mevcut HOPE / USD dönüşüm oranı HOPE başına $ 0 şeklindedir.

hope, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.864,25 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M HOPE şeklindedir. Son 24 saat içinde HOPE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOPE, son bir saatte -%7,39 ve son 7 günde +%10,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

hope (HOPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,86K$ 11,86K $ 11,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,86K$ 11,86K $ 11,86K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.875.681,275391 999.875.681,275391 999.875.681,275391

Şu anki hope piyasa değeri $ 11,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOPE arzı 999,88M olup, toplam arzı 999875681.275391. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,86K.