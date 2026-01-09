Bugünkü Horizon Oracles Fiyatı

Bugünkü Horizon Oracles (HORIZON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HORIZON / USD dönüşüm oranı HORIZON başına $ 0 şeklindedir.

Horizon Oracles, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.440,77 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B HORIZON şeklindedir. Son 24 saat içinde HORIZON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HORIZON, son bir saatte -- ve son 7 günde +%4,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Horizon Oracles (HORIZON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,44K$ 6,44K $ 6,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,44K$ 6,44K $ 6,44K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Horizon Oracles piyasa değeri $ 6,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HORIZON arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,44K.