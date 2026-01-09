Bugünkü horse in an air vent Fiyatı

Bugünkü horse in an air vent (HORSE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 20,14 değişim gösterdi. Mevcut HORSE / USD dönüşüm oranı HORSE başına $ 0 şeklindedir.

horse in an air vent, şu anda piyasa değeri açısından $ 70.314 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,05M HORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde HORSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HORSE, son bir saatte -%3,08 ve son 7 günde +%36,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

horse in an air vent (HORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 70,31K$ 70,31K $ 70,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 70,31K$ 70,31K $ 70,31K Dolaşım Arzı 997,05M 997,05M 997,05M Toplam Arz 997.051.464,424122 997.051.464,424122 997.051.464,424122

