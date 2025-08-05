Hover Cat (HCAT) Nedir?

Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.

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Hover Cat (HCAT) Kaynağı Resmi Websitesi

Hover Cat (HCAT) Token Ekonomisi

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