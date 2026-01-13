Bugünkü HUA HUA Fiyatı

Bugünkü HUA HUA (HUAHUA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,21 değişim gösterdi. Mevcut HUAHUA / USD dönüşüm oranı HUAHUA başına $ 0 şeklindedir.

HUA HUA, şu anda piyasa değeri açısından $ 145.073 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,22M HUAHUA şeklindedir. Son 24 saat içinde HUAHUA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01309342 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUAHUA, son bir saatte -%0,78 ve son 7 günde +%0,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HUA HUA (HUAHUA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 145,07K$ 145,07K $ 145,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 145,07K$ 145,07K $ 145,07K Dolaşım Arzı 989,22M 989,22M 989,22M Toplam Arz 989.218.298,563468 989.218.298,563468 989.218.298,563468

Şu anki HUA HUA piyasa değeri $ 145,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUAHUA arzı 989,22M olup, toplam arzı 989218298.563468. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 145,07K.