Hubble (HBB) Nedir?

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

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Hubble (HBB) Kaynağı Resmi Websitesi

Hubble (HBB) Token Ekonomisi

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