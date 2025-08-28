HSUITE Hakkında Daha Fazla Bilgi

HubSuite Logosu

HubSuite Fiyatı (HSUITE)

Listelenmedi

1 HSUITE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00035154
$0,00035154$0,00035154
-%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
HubSuite (HSUITE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 11:57:14 (UTC+8)

HubSuite (HSUITE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00034962
$ 0,00034962$ 0,00034962
24 sa Düşük
$ 0,00036399
$ 0,00036399$ 0,00036399
24 sa Yüksek

$ 0,00034962
$ 0,00034962$ 0,00034962

$ 0,00036399
$ 0,00036399$ 0,00036399

$ 0,00352296
$ 0,00352296$ 0,00352296

$ 0,00010952
$ 0,00010952$ 0,00010952

+%0,14

-%2,28

-%3,58

-%3,58

HubSuite (HSUITE) canlı fiyatı $0,00035156. HSUITE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00034962 ve en yüksek $ 0,00036399 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HSUITE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00352296, en düşük fiyatı ise $ 0,00010952 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HSUITE son bir saatte +%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,28 ve son 7 günde -%3,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HubSuite (HSUITE) Piyasa Bilgileri

$ 5,41M
$ 5,41M$ 5,41M

--
----

$ 17,58M
$ 17,58M$ 17,58M

15,38B
15,38B 15,38B

50.000.000.000,0
50.000.000.000,0 50.000.000.000,0

Şu anki HubSuite piyasa değeri $ 5,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HSUITE arzı 15,38B olup, toplam arzı 50000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,58M.

HubSuite (HSUITE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, HubSuite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HubSuite / USD fiyat değişimi, $ -0,0000628162.
Son 60 gün içerisinde, HubSuite / USD fiyat değişimi, $ +0,0000726190.
Son 90 gün içerisinde, HubSuite / USD fiyat değişimi, $ +0,00000010501031916785.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,28
30 Gün$ -0,0000628162-%17,86
60 Gün$ +0,0000726190+%20,66
90 Gün$ +0,00000010501031916785+%0,03

HubSuite (HSUITE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HubSuite (HSUITE) Kaynağı

Resmi Websitesi

HubSuite Fiyat Tahmini (USD)

HubSuite (HSUITE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? HubSuite (HSUITE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak HubSuite için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

HubSuite fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HSUITE Varlığından Yerel Para Birimlerine

HubSuite (HSUITE) Token Ekonomisi

HubSuite (HSUITE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HSUITE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HubSuite (HSUITE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü HubSuite (HSUITE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HSUITE fiyatı, 0,00035156 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HSUITE / USD güncel fiyatı nedir?
HSUITE / USD güncel fiyatı $ 0,00035156. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
HubSuite varlığının piyasa değeri nedir?
HSUITE piyasa değeri $ 5,41M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HSUITE arzı nedir?
Dolaşımdaki HSUITE arzı, 15,38B USD.
HSUITE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HSUITE, ATH fiyatı olan 0,00352296 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HSUITE fiyatı (ATL) nedir?
HSUITE, ATL fiyatı olan 0,00010952 USD değerine düştü.
HSUITE işlem hacmi nedir?
HSUITE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HSUITE bu yıl daha da yükselir mi?
HSUITE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HSUITE fiyat tahminine göz atın.
HubSuite (HSUITE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.