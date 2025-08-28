HubSuite (HSUITE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00034962 $ 0,00034962 $ 0,00034962 24 sa Düşük $ 0,00036399 $ 0,00036399 $ 0,00036399 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00034962$ 0,00034962 $ 0,00034962 24 sa Yüksek $ 0,00036399$ 0,00036399 $ 0,00036399 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00352296$ 0,00352296 $ 0,00352296 En Düşük Fiyat $ 0,00010952$ 0,00010952 $ 0,00010952 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,58

HubSuite (HSUITE) canlı fiyatı $0,00035156. HSUITE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00034962 ve en yüksek $ 0,00036399 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HSUITE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00352296, en düşük fiyatı ise $ 0,00010952 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HSUITE son bir saatte +%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,28 ve son 7 günde -%3,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HubSuite (HSUITE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,41M$ 5,41M $ 5,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,58M$ 17,58M $ 17,58M Dolaşım Arzı 15,38B 15,38B 15,38B Toplam Arz 50.000.000.000,0 50.000.000.000,0 50.000.000.000,0

Şu anki HubSuite piyasa değeri $ 5,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HSUITE arzı 15,38B olup, toplam arzı 50000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,58M.