Hudi (HUDI) Nedir?

HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.

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Hudi (HUDI) Kaynağı Resmi Websitesi

Hudi (HUDI) Token Ekonomisi

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