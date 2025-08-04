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Hudi Fiyatı (HUDI)

Listelenmedi

Hudi (HUDI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,176011
$0,176011$0,176011
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hudi (HUDI) Fiyatı

Hudi (HUDI), şu anda 0,176011 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,09M USD piyasa değerine sahiptir. HUDI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hudi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,94
Hudi 24 saatlik fiyat değişimi
23,21M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hudi (HUDI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hudi / USD fiyat değişimi, $ +0,00164038.
Son 30 gün içerisinde, Hudi / USD fiyat değişimi, $ +0,3363005566.
Son 60 gün içerisinde, Hudi / USD fiyat değişimi, $ +1,2046625123.
Son 90 gün içerisinde, Hudi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00164038+%0,94
30 Gün$ +0,3363005566+%191,07
60 Gün$ +1,2046625123+%684,42
90 Gün$ 0--

Hudi (HUDI) Fiyat Analizi

En güncel Hudi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,173231
$ 0,173231$ 0,173231

$ 0,176323
$ 0,176323$ 0,176323

$ 4,76
$ 4,76$ 4,76

--

+%0,94

-%15,61

Hudi (HUDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,09M
$ 4,09M$ 4,09M

--
----

23,21M
23,21M 23,21M

Hudi (HUDI) Nedir?

HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hudi (HUDI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hudi (HUDI) Token Ekonomisi

Hudi (HUDI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HUDI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HUDI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HUDI / VND
4.631,729465
1 HUDI / AUD
A$0,27105694
1 HUDI / GBP
0,13200825
1 HUDI / EUR
0,15136946
1 HUDI / USD
$0,176011
1 HUDI / MYR
RM0,74452653
1 HUDI / TRY
7,15836737
1 HUDI / JPY
¥25,873617
1 HUDI / ARS
ARS$240,12300675
1 HUDI / RUB
14,03511714
1 HUDI / INR
15,42208382
1 HUDI / IDR
Rp2.885,42576784
1 HUDI / KRW
243,44433432
1 HUDI / PHP
10,08191008
1 HUDI / EGP
￡E.8,52597284
1 HUDI / BRL
R$0,98038127
1 HUDI / CAD
C$0,24113507
1 HUDI / BDT
21,43461958
1 HUDI / NGN
267,90106277
1 HUDI / UAH
7,34317892
1 HUDI / VES
Bs21,649353
1 HUDI / CLP
$170,378648
1 HUDI / PKR
Rs49,88855784
1 HUDI / KZT
95,03713945
1 HUDI / THB
฿5,70451651
1 HUDI / TWD
NT$5,24864802
1 HUDI / AED
د.إ0,64596037
1 HUDI / CHF
Fr0,1408088
1 HUDI / HKD
HK$1,37992624
1 HUDI / MAD
.د.م1,59465966
1 HUDI / MXN
$3,31076691
1 HUDI / PLN
0,64948059
1 HUDI / RON
лв0,77092818
1 HUDI / SEK
kr1,69850615
1 HUDI / BGN
лв0,29745859
1 HUDI / HUF
Ft60,50554136
1 HUDI / CZK
3,73319331
1 HUDI / KWD
د.ك0,053683355
1 HUDI / ILS
0,60019751