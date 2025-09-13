Huey (HUEY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00008202 24 sa Yüksek $ 0,00014159 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0003002 En Düşük Fiyat $ 0,00005025 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%19,99 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%20,56 Fiyat Değişimi (7 G) --

Huey (HUEY) canlı fiyatı $0,00010835. HUEY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008202 ve en yüksek $ 0,00014159 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HUEY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0003002, en düşük fiyatı ise $ 0,00005025 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HUEY son bir saatte +%19,99 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Huey (HUEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99,46K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 108,35K Dolaşım Arzı 917,90M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Huey piyasa değeri $ 99,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUEY arzı 917,90M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 108,35K.