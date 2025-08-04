HXRO (HXRO) Nedir?

Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.

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HXRO (HXRO) Kaynağı Resmi Websitesi

HXRO (HXRO) Token Ekonomisi

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