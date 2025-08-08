HYDT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bugünkü HYDT (HYDT) Fiyatı

HYDT (HYDT), şu anda 0,936977 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HYDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

HYDT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
HYDT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HYDT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HYDT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında HYDT (HYDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, HYDT / USD fiyat değişimi, $ -0,0005641218309013.
Son 30 gün içerisinde, HYDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0016138491.
Son 60 gün içerisinde, HYDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0010308620.
Son 90 gün içerisinde, HYDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0004289983641505.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0005641218309013-%0,06
30 Gün$ +0,0016138491+%0,17
60 Gün$ +0,0010308620+%0,11
90 Gün$ +0,0004289983641505+%0,05

HYDT (HYDT) Fiyat Analizi

En güncel HYDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,936048
$ 0,936048

$ 0,941177
$ 0,941177

$ 1,11
$ 1,11

-%0,23

-%0,06

-%0,09

HYDT (HYDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00

--
--

0,00
0,00

HYDT (HYDT) Nedir?

HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events

HYDT (HYDT) Kaynağı

Resmi Websitesi

HYDT (HYDT) Token Ekonomisi

HYDT (HYDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HYDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HYDT (HYDT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HYDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HYDT / VND
24.656,549755
1 HYDT / AUD
A$1,43357481
1 HYDT / GBP
0,69336298
1 HYDT / EUR
0,79643045
1 HYDT / USD
$0,936977
1 HYDT / MYR
RM3,97278248
1 HYDT / TRY
38,11622436
1 HYDT / JPY
¥137,735619
1 HYDT / ARS
ARS$1.242,66574625
1 HYDT / RUB
74,40534357
1 HYDT / INR
82,21036198
1 HYDT / IDR
Rp15.360,27623088
1 HYDT / KRW
1.303,16635114
1 HYDT / PHP
53,48264716
1 HYDT / EGP
￡E.45,47149381
1 HYDT / BRL
R$5,07841534
1 HYDT / CAD
C$1,28365849
1 HYDT / BDT
113,98325205
1 HYDT / NGN
1.434,87720803
1 HYDT / UAH
38,87517573
1 HYDT / VES
Bs119,933056
1 HYDT / CLP
$907,930713
1 HYDT / PKR
Rs265,7266772
1 HYDT / KZT
505,37728449
1 HYDT / THB
฿30,32057572
1 HYDT / TWD
NT$27,98750299
1 HYDT / AED
د.إ3,43870559
1 HYDT / CHF
Fr0,7495816
1 HYDT / HKD
HK$7,34589968
1 HYDT / MAD
.د.م8,47964185
1 HYDT / MXN
$17,44651174
1 HYDT / PLN
3,41996605
1 HYDT / RON
лв4,07584995
1 HYDT / SEK
kr8,98560943
1 HYDT / BGN
лв1,56475159
1 HYDT / HUF
Ft318,80642425
1 HYDT / CZK
19,65777746
1 HYDT / KWD
د.ك0,285777985
1 HYDT / ILS
3,21383111