HYDT (HYDT) Nedir?

HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events

HYDT (HYDT) Kaynağı Resmi Websitesi

HYDT (HYDT) Token Ekonomisi

