HypeFun (HYFU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000851 $ 0,0000851 $ 0,0000851 24 sa Düşük $ 0,00015819 $ 0,00015819 $ 0,00015819 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000851$ 0,0000851 $ 0,0000851 24 sa Yüksek $ 0,00015819$ 0,00015819 $ 0,00015819 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00017933$ 0,00017933 $ 0,00017933 En Düşük Fiyat $ 0,0000851$ 0,0000851 $ 0,0000851 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%45,19 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

HypeFun (HYFU) canlı fiyatı $0,00008616. HYFU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000851 ve en yüksek $ 0,00015819 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYFU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00017933, en düşük fiyatı ise $ 0,0000851 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYFU son bir saatte +%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%45,19 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HypeFun (HYFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,08K$ 86,08K $ 86,08K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki HypeFun piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYFU arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 86,08K.