HyperAGI (HYPT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00904861 24 sa Yüksek $ 0,01129685 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03014426 En Düşük Fiyat $ 0,00236554 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,92 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,28

HyperAGI (HYPT) canlı fiyatı $0,01060802. HYPT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00904861 ve en yüksek $ 0,01129685 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYPT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03014426, en düşük fiyatı ise $ 0,00236554 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYPT son bir saatte +%1,92 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,55 ve son 7 günde -%33,28 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HyperAGI (HYPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 154,44K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 769,95K Dolaşım Arzı 14,56M Toplam Arz 72.598.507,52

Şu anki HyperAGI piyasa değeri $ 154,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPT arzı 14,56M olup, toplam arzı 72598507.52. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 769,95K.