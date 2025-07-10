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Hyperbeat USDT Fiyatı (HBUSDT)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Canlı Fiyat Grafiği

$1,001
$1,001$1,001
-%1,101D
USD

Bugünkü Hyperbeat USDT (HBUSDT) Fiyatı

Hyperbeat USDT (HBUSDT), şu anda 1,005 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,68M USD piyasa değerine sahiptir. HBUSDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hyperbeat USDT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,81
Hyperbeat USDT 24 saatlik fiyat değişimi
37,51M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hyperbeat USDT (HBUSDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hyperbeat USDT / USD fiyat değişimi, $ -0,008224719317389.
Son 30 gün içerisinde, Hyperbeat USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hyperbeat USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyperbeat USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,008224719317389-%0,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Fiyat Analizi

En güncel Hyperbeat USDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,998344
$ 0,998344$ 0,998344

$ 1,02
$ 1,02$ 1,02

$ 1,022
$ 1,022$ 1,022

-%0,14

-%0,81

--

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37,68M
$ 37,68M$ 37,68M

--
----

37,51M
37,51M 37,51M

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Nedir?

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Hyperbeat USDT (HBUSDT) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HBUSDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HBUSDT / VND
26.446,575
1 HBUSDT / AUD
A$1,5276
1 HBUSDT / GBP
0,73365
1 HBUSDT / EUR
0,85425
1 HBUSDT / USD
$1,005
1 HBUSDT / MYR
RM4,2612
1 HBUSDT / TRY
40,2603
1 HBUSDT / JPY
¥146,73
1 HBUSDT / RUB
78,27945
1 HBUSDT / INR
86,07825
1 HBUSDT / IDR
Rp16.209,67515
1 HBUSDT / KRW
1.376,7093
1 HBUSDT / PHP
56,77245
1 HBUSDT / EGP
￡E.49,7676
1 HBUSDT / BRL
R$5,6079
1 HBUSDT / CAD
C$1,3668
1 HBUSDT / BDT
122,07735
1 HBUSDT / NGN
1.534,34355
1 HBUSDT / UAH
41,85825
1 HBUSDT / VES
Bs113,565
1 HBUSDT / CLP
$953,745
1 HBUSDT / PKR
Rs285,91245
1 HBUSDT / KZT
521,26335
1 HBUSDT / THB
฿32,71275
1 HBUSDT / TWD
NT$29,3862
1 HBUSDT / AED
د.إ3,68835
1 HBUSDT / CHF
Fr0,79395
1 HBUSDT / HKD
HK$7,8792
1 HBUSDT / MAD
.د.م9,045
1 HBUSDT / MXN
$18,693
1 HBUSDT / PLN
3,62805
1 HBUSDT / RON
лв4,3416
1 HBUSDT / SEK
kr9,5475
1 HBUSDT / BGN
лв1,6683
1 HBUSDT / HUF
Ft341,7201
1 HBUSDT / CZK
21,09495
1 HBUSDT / KWD
د.ك0,306525
1 HBUSDT / ILS
3,3165