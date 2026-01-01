Bugünkü HYPERSTITIONS Fiyatı

Bugünkü HYPERSTITIONS (HST) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 24,62 değişim gösterdi. Mevcut HST / USD dönüşüm oranı HST başına $ 0 şeklindedir.

HYPERSTITIONS, şu anda piyasa değeri açısından $ 456.663 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 486,05M HST şeklindedir. Son 24 saat içinde HST, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00127696 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,007013 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HST, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%33,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HYPERSTITIONS (HST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 456,66K$ 456,66K $ 456,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 939,55K$ 939,55K $ 939,55K Dolaşım Arzı 486,05M 486,05M 486,05M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki HYPERSTITIONS piyasa değeri $ 456,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HST arzı 486,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 939,55K.