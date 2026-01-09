Bugünkü Hyperware Fiyatı

Bugünkü Hyperware (HYPR) fiyatı $ 0,01279659 olup, son 24 saatte % 5,88 değişim gösterdi. Mevcut HYPR / USD dönüşüm oranı HYPR başına $ 0,01279659 şeklindedir.

Hyperware, şu anda piyasa değeri açısından $ 307.118 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,00M HYPR şeklindedir. Son 24 saat içinde HYPR, $ 0,0127966 (en düşük) ile $ 0,01374595 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0401776 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01266583 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYPR, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%8,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyperware (HYPR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 307,12K$ 307,12K $ 307,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,80M$ 12,80M $ 12,80M Dolaşım Arzı 24,00M 24,00M 24,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hyperware piyasa değeri $ 307,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPR arzı 24,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,80M.