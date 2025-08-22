HYPR Hakkında Daha Fazla Bilgi

HYPR Fiyat Bilgileri

HYPR Whitepaper

HYPR Resmi Websitesi

HYPR Token Ekonomisi

HYPR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hypr Logosu

Hypr Fiyatı (HYPR)

Listelenmedi

1 HYPR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00805698
$0,00805698$0,00805698
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Hypr (HYPR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:44:44 (UTC+8)

Hypr (HYPR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0073675
$ 0,0073675$ 0,0073675
24 sa Düşük
$ 0,00864811
$ 0,00864811$ 0,00864811
24 sa Yüksek

$ 0,0073675
$ 0,0073675$ 0,0073675

$ 0,00864811
$ 0,00864811$ 0,00864811

$ 0,00874279
$ 0,00874279$ 0,00874279

$ 0,00638275
$ 0,00638275$ 0,00638275

-%0,56

-%0,75

--

--

Hypr (HYPR) canlı fiyatı $0,00810454. HYPR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0073675 ve en yüksek $ 0,00864811 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00874279, en düşük fiyatı ise $ 0,00638275 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYPR son bir saatte -%0,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hypr (HYPR) Piyasa Bilgileri

$ 7,37M
$ 7,37M$ 7,37M

--
----

$ 8,19M
$ 8,19M$ 8,19M

900,00M
900,00M 900,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hypr piyasa değeri $ 7,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPR arzı 900,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,19M.

Hypr (HYPR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hypr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hypr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hypr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hypr / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,75
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hypr (HYPR) Nedir?

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hypr (HYPR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hypr Fiyat Tahmini (USD)

Hypr (HYPR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hypr (HYPR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hypr için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hypr fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HYPR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hypr (HYPR) Token Ekonomisi

Hypr (HYPR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HYPR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hypr (HYPR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hypr (HYPR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HYPR fiyatı, 0,00810454 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HYPR / USD güncel fiyatı nedir?
HYPR / USD güncel fiyatı $ 0,00810454. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hypr varlığının piyasa değeri nedir?
HYPR piyasa değeri $ 7,37M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HYPR arzı nedir?
Dolaşımdaki HYPR arzı, 900,00M USD.
HYPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HYPR, ATH fiyatı olan 0,00874279 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HYPR fiyatı (ATL) nedir?
HYPR, ATL fiyatı olan 0,00638275 USD değerine düştü.
HYPR işlem hacmi nedir?
HYPR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HYPR bu yıl daha da yükselir mi?
HYPR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HYPR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:44:44 (UTC+8)

Hypr (HYPR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.