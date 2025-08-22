Hypr (HYPR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0073675 $ 0,0073675 $ 0,0073675 24 sa Düşük $ 0,00864811 $ 0,00864811 $ 0,00864811 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0073675$ 0,0073675 $ 0,0073675 24 sa Yüksek $ 0,00864811$ 0,00864811 $ 0,00864811 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00874279$ 0,00874279 $ 0,00874279 En Düşük Fiyat $ 0,00638275$ 0,00638275 $ 0,00638275 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,75 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hypr (HYPR) canlı fiyatı $0,00810454. HYPR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0073675 ve en yüksek $ 0,00864811 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00874279, en düşük fiyatı ise $ 0,00638275 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYPR son bir saatte -%0,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hypr (HYPR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,37M$ 7,37M $ 7,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,19M$ 8,19M $ 8,19M Dolaşım Arzı 900,00M 900,00M 900,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hypr piyasa değeri $ 7,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPR arzı 900,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,19M.