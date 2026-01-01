Bugünkü iAero Fiyatı

Bugünkü iAero (IAERO) fiyatı $ 0,539204 olup, son 24 saatte % 20,35 değişim gösterdi. Mevcut IAERO / USD dönüşüm oranı IAERO başına $ 0,539204 şeklindedir.

iAero, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.480.430 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,60M IAERO şeklindedir. Son 24 saat içinde IAERO, $ 0,445058 (en düşük) ile $ 0,541871 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,617978 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,308626 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IAERO, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde +%6,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

iAero (IAERO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,48M$ 2,48M $ 2,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,48M$ 2,48M $ 2,48M Dolaşım Arzı 4,60M 4,60M 4,60M Toplam Arz 4.597.604,180253159 4.597.604,180253159 4.597.604,180253159

