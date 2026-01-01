Bugünkü ICPanda DAO Fiyatı

Bugünkü ICPanda DAO (PANDA) fiyatı $ 0,00177993 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut PANDA / USD dönüşüm oranı PANDA başına $ 0,00177993 şeklindedir.

ICPanda DAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.450.083 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 814,82M PANDA şeklindedir. Son 24 saat içinde PANDA, $ 0,00174203 (en düşük) ile $ 0,00183804 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02442884 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANDA, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde -%14,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ICPanda DAO (PANDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Dolaşım Arzı 814,82M 814,82M 814,82M Toplam Arz 1.034.818.195,0 1.034.818.195,0 1.034.818.195,0

Şu anki ICPanda DAO piyasa değeri $ 1,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANDA arzı 814,82M olup, toplam arzı 1034818195.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,84M.