Idavoll DAO (IDV) Nedir?

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

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Idavoll DAO (IDV) Kaynağı Resmi Websitesi

Idavoll DAO (IDV) Token Ekonomisi

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