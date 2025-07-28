IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Nedir?

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad. This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy. It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

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IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Token Ekonomisi

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUBS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!