Idle Network Fiyatı (IDLE)
-%1,29
-%17,60
--
--
Idle Network (IDLE) canlı fiyatı $0,368893. IDLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,336595 ve en yüksek $ 0,454244 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,45576, en düşük fiyatı ise $ 0,336595 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, IDLE son bir saatte -%1,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Idle Network piyasa değeri $ 29,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDLE arzı 79,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,94M.
Gün içerisinde, Idle Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0787949395769745.
Son 30 gün içerisinde, Idle Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Idle Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Idle Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0787949395769745
|-%17,60
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise. As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.
