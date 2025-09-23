Idle Network (IDLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,336595 $ 0,336595 $ 0,336595 24 sa Düşük $ 0,454244 $ 0,454244 $ 0,454244 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,336595$ 0,336595 $ 0,336595 24 sa Yüksek $ 0,454244$ 0,454244 $ 0,454244 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,45576$ 0,45576 $ 0,45576 En Düşük Fiyat $ 0,336595$ 0,336595 $ 0,336595 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,60 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Idle Network (IDLE) canlı fiyatı $0,368893. IDLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,336595 ve en yüksek $ 0,454244 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,45576, en düşük fiyatı ise $ 0,336595 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IDLE son bir saatte -%1,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Idle Network (IDLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,18M$ 29,18M $ 29,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,94M$ 36,94M $ 36,94M Dolaşım Arzı 79,00M 79,00M 79,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Idle Network piyasa değeri $ 29,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDLE arzı 79,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,94M.