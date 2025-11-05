BorsaDEX+
Kripto Al
Bugünkü canlı IdleMine fiyatı 0,00172955 USD. IDLE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. IDLE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

IDLE Hakkında Daha Fazla Bilgi

IDLE Fiyat Bilgileri

IDLE Nedir

IDLE Resmi Websitesi

IDLE Token Ekonomisi

IDLE Fiyat Tahmini

IdleMine Logosu

IdleMine Fiyatı (IDLE)

Listelenmedi

1 IDLE / USD Canlı Fiyatı:

+%3,301D
mexc
USD
IdleMine (IDLE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:50:49 (UTC+8)

IdleMine (IDLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,20

+%3,03

-%3,03

-%3,03

IdleMine (IDLE) canlı fiyatı $0,00172955. IDLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0016283 ve en yüksek $ 0,00178213 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198739, en düşük fiyatı ise $ 0,00143129 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IDLE son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,03 ve son 7 günde -%3,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

IdleMine (IDLE) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki IdleMine piyasa değeri $ 8,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDLE arzı 4,80B olup, toplam arzı 9999996463.404985. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,44M.

IdleMine (IDLE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, IdleMine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, IdleMine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, IdleMine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, IdleMine / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,03
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

IdleMine (IDLE) Nedir?

IdleMine 3.0 is the next evolution of the popular play-to-earn Web3 game. Players hold their thumb on the screen to mine digital rewards, participate in competitive 1v1 battles, and unlock new experiences through daily logins and loot crates. With its focus on rewarding user attention, IdleMine 3.0 combines gaming, digital asset ownership, and real-world rewards into one seamless ecosystem. Key Features: Play-to-Earn Mechanics: Mine tokens by holding your thumb. Daily Login Rewards: Earn free items, boosters, and tokens daily. 1v1 Battles: Compete with players across the globe for IDLE Tokens. Mystery Crates: Win rare NFTs,USDT, SOL, IDLE, in-game boosters and real world items. Boosters: Boosters increase your earnings (Earn Double IDLE Tokens) Leaderboarders: Climb the leaderboard to earn IDLE Tokens every week.

IDLE Token Utility IDLE is the native utility token of the IdleMine ecosystem. All gameplay activities and purchases within the IdleMine app are powered by IDLE. Primary Uses: Play the Game: IDLE is used to participate in game modes. Purchase Boosters: Boosters increase your earnings. Buy Mystery Crates: Open loot boxes with potential high-value rewards. Marketplace: Buy and sell rare NFTs or power-ups (upcoming).

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

IdleMine (IDLE) Kaynağı

Resmi Websitesi

IdleMine Fiyat Tahmini (USD)

IdleMine (IDLE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? IdleMine (IDLE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak IdleMine için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

IdleMine fiyat tahminini hemen kontrol edin!

IDLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

IdleMine (IDLE) Token Ekonomisi

IdleMine (IDLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IDLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: IdleMine (IDLE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü IdleMine (IDLE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı IDLE fiyatı, 0,00172955 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
IDLE / USD güncel fiyatı nedir?
IDLE / USD güncel fiyatı $ 0,00172955. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
IdleMine varlığının piyasa değeri nedir?
IDLE piyasa değeri $ 8,36M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki IDLE arzı nedir?
Dolaşımdaki IDLE arzı, 4,80B USD.
IDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
IDLE, ATH fiyatı olan 0,00198739 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük IDLE fiyatı (ATL) nedir?
IDLE, ATL fiyatı olan 0,00143129 USD değerine düştü.
IDLE işlem hacmi nedir?
IDLE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
IDLE bu yıl daha da yükselir mi?
IDLE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için IDLE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:50:49 (UTC+8)

