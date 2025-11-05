IdleMine (IDLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0016283 $ 0,0016283 $ 0,0016283 24 sa Düşük $ 0,00178213 $ 0,00178213 $ 0,00178213 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0016283$ 0,0016283 $ 0,0016283 24 sa Yüksek $ 0,00178213$ 0,00178213 $ 0,00178213 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00198739$ 0,00198739 $ 0,00198739 En Düşük Fiyat $ 0,00143129$ 0,00143129 $ 0,00143129 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,03

IdleMine (IDLE) canlı fiyatı $0,00172955. IDLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0016283 ve en yüksek $ 0,00178213 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IDLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198739, en düşük fiyatı ise $ 0,00143129 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IDLE son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,03 ve son 7 günde -%3,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

IdleMine (IDLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,36M$ 8,36M $ 8,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,44M$ 17,44M $ 17,44M Dolaşım Arzı 4,80B 4,80B 4,80B Toplam Arz 9.999.996.463,404985 9.999.996.463,404985 9.999.996.463,404985

Şu anki IdleMine piyasa değeri $ 8,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDLE arzı 4,80B olup, toplam arzı 9999996463.404985. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,44M.