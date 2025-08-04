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iETH v1 Fiyatı (IETH)

Listelenmedi

iETH v1 (IETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.304,04
$4.304,04$4.304,04
+%3,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü iETH v1 (IETH) Fiyatı

iETH v1 (IETH), şu anda 4.304,12 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 363,79K USD piyasa değerine sahiptir. IETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

iETH v1 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,32
iETH v1 24 saatlik fiyat değişimi
84,52 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında iETH v1 (IETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ +136,54.
Son 30 gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ +1.877,0947370960.
Son 60 gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ +1.618,1666253120.
Son 90 gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ +2.235,308409302408.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +136,54+%3,32
30 Gün$ +1.877,0947370960+%43,61
60 Gün$ +1.618,1666253120+%37,60
90 Gün$ +2.235,308409302408+%108,05

iETH v1 (IETH) Fiyat Analizi

En güncel iETH v1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.079,82
$ 4.079,82$ 4.079,82

$ 4.248,28
$ 4.248,28$ 4.248,28

$ 4.727,67
$ 4.727,67$ 4.727,67

+%0,98

+%3,32

-%7,08

iETH v1 (IETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 363,79K
$ 363,79K$ 363,79K

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84,52
84,52 84,52

iETH v1 (IETH) Nedir?

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iETH v1 (IETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

iETH v1 (IETH) Token Ekonomisi

iETH v1 (IETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IETH / VND
113.262.917,8
1 IETH / AUD
A$6.628,3448
1 IETH / GBP
3.228,09
1 IETH / EUR
3.701,5432
1 IETH / USD
$4.304,12
1 IETH / MYR
RM18.206,4276
1 IETH / TRY
175.048,5604
1 IETH / JPY
¥632.705,64
1 IETH / ARS
ARS$5.824.206,0604
1 IETH / RUB
343.985,2704
1 IETH / INR
376.997,8708
1 IETH / IDR
Rp70.559.332,9728
1 IETH / KRW
5.953.114,4544
1 IETH / PHP
246.410,87
1 IETH / EGP
￡E.208.491,5728
1 IETH / BRL
R$23.672,66
1 IETH / CAD
C$5.896,6444
1 IETH / BDT
524.155,7336
1 IETH / NGN
6.561.157,4868
1 IETH / UAH
179.567,8864
1 IETH / VES
Bs529.406,76
1 IETH / CLP
$4.157.779,92
1 IETH / PKR
Rs1.219.959,7728
1 IETH / KZT
2.324.009,594
1 IETH / THB
฿139.238,282
1 IETH / TWD
NT$128.391,8996
1 IETH / AED
د.إ15.796,1204
1 IETH / CHF
Fr3.443,296
1 IETH / HKD
HK$33.744,3008
1 IETH / MAD
.د.م38.995,3272
1 IETH / MXN
$80.831,3736
1 IETH / PLN
15.839,1616
1 IETH / RON
лв18.852,0456
1 IETH / SEK
kr41.534,758
1 IETH / BGN
лв7.230,9216
1 IETH / HUF
Ft1.480.574,2388
1 IETH / CZK
91.333,4264
1 IETH / KWD
د.ك1.312,7566
1 IETH / ILS
14.634,008