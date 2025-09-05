iLuminary Token (ILMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00366277 $ 0,00366277 $ 0,00366277 24 sa Düşük $ 0,00456777 $ 0,00456777 $ 0,00456777 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00366277$ 0,00366277 $ 0,00366277 24 sa Yüksek $ 0,00456777$ 0,00456777 $ 0,00456777 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03000248$ 0,03000248 $ 0,03000248 En Düşük Fiyat $ 0,00330218$ 0,00330218 $ 0,00330218 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,05

iLuminary Token (ILMT) canlı fiyatı $0,00368127. ILMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00366277 ve en yüksek $ 0,00456777 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ILMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03000248, en düşük fiyatı ise $ 0,00330218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ILMT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,78 ve son 7 günde -%35,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

iLuminary Token (ILMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,74K$ 58,74K $ 58,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 513,13K$ 513,13K $ 513,13K Dolaşım Arzı 15,96M 15,96M 15,96M Toplam Arz 139.389.969,731 139.389.969,731 139.389.969,731

Şu anki iLuminary Token piyasa değeri $ 58,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ILMT arzı 15,96M olup, toplam arzı 139389969.731. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 513,13K.