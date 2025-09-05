iLuminary Token Fiyatı (ILMT)
+%0,00
-%7,78
-%35,05
-%35,05
iLuminary Token (ILMT) canlı fiyatı $0,00368127. ILMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00366277 ve en yüksek $ 0,00456777 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ILMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03000248, en düşük fiyatı ise $ 0,00330218 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ILMT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,78 ve son 7 günde -%35,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki iLuminary Token piyasa değeri $ 58,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ILMT arzı 15,96M olup, toplam arzı 139389969.731. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 513,13K.
Gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00031071778077801.
Son 30 gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0020003745.
Son 60 gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0022517934.
Son 90 gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,011624744761384337.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00031071778077801
|-%7,78
|30 Gün
|$ -0,0020003745
|-%54,33
|60 Gün
|$ -0,0022517934
|-%61,16
|90 Gün
|$ -0,011624744761384337
|-%75,94
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility. 🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. 🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth. 🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency. 🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships. 🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
iLuminary Token (ILMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? iLuminary Token (ILMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak iLuminary Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
iLuminary Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!
iLuminary Token (ILMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ILMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-04 17:54:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
|09-04 13:57:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
|09-04 10:38:00
|Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
|09-03 18:16:00
|Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
|09-03 13:43:00
|Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
|09-03 08:42:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.