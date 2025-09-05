ILMT Hakkında Daha Fazla Bilgi

iLuminary Token Fiyatı (ILMT)

Listelenmedi

1 ILMT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00368127
$0,00368127$0,00368127
-%7,701D
mexc
USD
iLuminary Token (ILMT) Canlı Fiyat Grafiği
iLuminary Token (ILMT) Fiyat Bilgileri (USD)

iLuminary Token (ILMT) canlı fiyatı $0,00368127. ILMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00366277 ve en yüksek $ 0,00456777 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ILMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03000248, en düşük fiyatı ise $ 0,00330218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ILMT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,78 ve son 7 günde -%35,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

iLuminary Token (ILMT) Piyasa Bilgileri

Şu anki iLuminary Token piyasa değeri $ 58,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ILMT arzı 15,96M olup, toplam arzı 139389969.731. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 513,13K.

iLuminary Token (ILMT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00031071778077801.
Son 30 gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0020003745.
Son 60 gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0022517934.
Son 90 gün içerisinde, iLuminary Token / USD fiyat değişimi, $ -0,011624744761384337.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00031071778077801-%7,78
30 Gün$ -0,0020003745-%54,33
60 Gün$ -0,0022517934-%61,16
90 Gün$ -0,011624744761384337-%75,94

iLuminary Token (ILMT) Nedir?

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility. 🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. 🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth. 🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency. 🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships. 🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

iLuminary Token Fiyat Tahmini (USD)

iLuminary Token (ILMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? iLuminary Token (ILMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak iLuminary Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

iLuminary Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ILMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

iLuminary Token (ILMT) Token Ekonomisi

iLuminary Token (ILMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ILMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: iLuminary Token (ILMT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü iLuminary Token (ILMT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ILMT fiyatı, 0,00368127 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ILMT / USD güncel fiyatı nedir?
ILMT / USD güncel fiyatı $ 0,00368127. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
iLuminary Token varlığının piyasa değeri nedir?
ILMT piyasa değeri $ 58,74K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ILMT arzı nedir?
Dolaşımdaki ILMT arzı, 15,96M USD.
ILMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ILMT, ATH fiyatı olan 0,03000248 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ILMT fiyatı (ATL) nedir?
ILMT, ATL fiyatı olan 0,00330218 USD değerine düştü.
ILMT işlem hacmi nedir?
ILMT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ILMT bu yıl daha da yükselir mi?
ILMT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ILMT fiyat tahminine göz atın.
